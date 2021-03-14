شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي يقطع خطوة نحو النجاة بالفوز على إيفرتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع بيرنلي ثلاث نقاط ثمينة في سعيه للنجاة من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه إيفرتون وهي نتيجة وجهت ضربة قوية في الوقت نفسه لآمال أصحاب الأرض في المربع الذهبي. وبدأ فريق المدرب شون دايك المباراة وهو يتقدم بأربع نقاط فقط على منطقة الهبوط لكن هدفين في الشوط الأول عن طريق كريس وود ودوايت ماكنيل منحاه الانتصار. وتشبث إيفرتون بالأمل عندما سجل له دومينيك كالفرت-لوين بضربة رأس قبل الاستراحة لكنه لم يقدم الكثير في الشوط الثاني بينما دافع بيرنلي جيداً.

وبهزيمته السابعة على أرضه في الدوري هذا الموسم بقي إيفرتون في المركز السادس برصيد 46 نقطة من 28 مباراة، متأخراً بنقطتين عن وست هام يونايتد وبخمس نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع. ويحتل بيرنلي المركز 15 برصيد 33 نقطة. وانتصر بيرنلي خارج ملعبه على ليفربول وإيفرتون هذا الموسم وإذا فاز في مباراتين أخريين سيضمن البقاء في الدوري الممتاز بعد بداية كارثية للموسم.

وقال دايك : بعد سبع مباريات كان رصيدنا نقطتين فقط. الآن لدينا حصيلة جيدة من النقاط. سلوك اللاعبين كان مذهلاً. أعتقد أننا نؤدي بطريقة رائعة في الآونة الأخيرة.

كان هناك الكثير من التحديات هذا الموسم، ولكن اللاعبين ما زالوا منتعشين وهذه علامات جيدة. أعتقد أن النتيجة مكافأة حقيقية لما أعتقد أنه فريق جيد. وكان مذاق الهزيمة مريراً بالنسبة لكارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، الذي كان مستوى فريقه على أرضه هذا الموسم عائقاً كبيراً أمام طموحاته.

وقال المدرب الإيطالي : إنها خيبة أمل كبيرة، أهدرنا فرصة كبيرة للتقدم في الترتيب. ارتكبنا الأخطاء نفسها مثل غالبية مبارياتنا هذا الموسم باستاد جوديسون بارك، ولم نبدأ المباراة جيداً.