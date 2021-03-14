شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: بكالوريوس التسامح والتعايش.. خطوة رائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية برنامج «بكالوريوس التسامح والتعايش» الذي طرحته جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، واعتبره سموه خطوة رائدة كونه الأول في العالم.

وقال في تغريدة على «تويتر»: «طرح جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برنامج بكالوريوس التسامح والتعايش الأول في العالم، خطوة رائدة ترسخ نهج الإمارات ورسالتها في أن تصبح هذه القيم السامية محلّ اهتمام ودراسة واختصاص بما يسهم في خلق أجيال مزودة بالمعرفة وقادرة على حمل الأمانة».