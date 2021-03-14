شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر الأساس للأكاديمية الإسلامية في كمتوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل ألوقبيك ماريبوف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيستان، حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والوفد المرافق له، الدكتور إبراهيم حسن الزعابي، مدير إدارة البرامج والمشاريع والدكتور خالد الحضرمي، المستشار القانوني للمؤسسة.

بحث الطرفان علاقات التعاون خاصة بعد وضع الحجر الأساس للأكاديمية الإسلامية في العاصمة الإسلامية كمتوك، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبإشراف من المؤسسة.

وخلال اللقاء قدم ابن كردوس العامري، نبذة مختصرة عن المؤسسة التي رسم معالم مسيرتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وحدد أهدافها في تقديم المساعدات داخل الدولة وخارجها في التعليم والصحة والاغاثة وتشجيع البحث العلمي والعمل الخيري عموماً، علاوة على برنامج زايد للحج. وأضاف أن المؤسسة تواصل سعيها بوضع الخطط الاستراتيجية لمواكبة النهضة الكبيرة والمتطورة التي تشهدها دولة الامارات في مختلف الصعد والمرافق إجمالاً والمؤسسة تتابع على نفس النهج تقديم برامجها ومشاريعها الانسانية للمحافظة على صدارة الامارات للعمل الخيري والانساني.

من جهة أخرى رحب رئيس الوزراء القيرغيزي بوفد المؤسسة ووجه التحية للامارات رئاسة وحكومة وشعباً على تلبيتها بالمساعدة بانشاء الأكاديمية مقدراً للمؤسسة عملها وإشرافها لانجاز المشروع على أفضل صورة لاستقبال الطلبة من أجل تحقيق الاهداف المنشودة في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وبغية نشر العلم والثقافة وتقديم الحضارة العربية والاسلامية والقيم السمحة لها للتعريف بإنسانية مفاهيم المحبة والسلام.