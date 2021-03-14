شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يتخطى عقبة هيرتا برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز بروسيا دورتموند هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه هيرتا برلين السبت ويحقق انتصاره الثالث في آخر أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويعود إلى المركز الخامس.

وافتتح يوليان براندت التسجيل بتسديدة من 25 متراً في الدقيقة 54 فشل الحارس رونه يارشتاين في التعامل معها لتمر بين يديه إلى داخل المرمى. وحسم يوسف موكوكو البالغ عمره 16 عاماً الفوز بتسديدة من زاوية ضيقة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وكان دورتموند، الذي بلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، الطرف الأفضل وسدد ثلاث مرات في إطار المرمى عبر القائد ماركو رويس في الشوط الأول وتمريرة محمود داوود العرضية التي غيرت اتجاهها وجيوفاني رينا من مدى قريب في الدقيقة 89. وسقط رويس بعد تدخل متهور من فلاديمير داريدا في الدقيقة 81 ليُطرد اللاعب التشيكي مباشرة وخرج قائد دورتموند مصاباً بعد ذلك بقليل.

وأعاد الفوز فريق المدرب إيدن تيرزيتش، الذي خسر 4-2 أمام بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي، للمنافسة على التأهل لدوري الأبطال؛ إذ يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن أينتراخت فرانكفورت الذي يحل ضيفا على لايبزيج الأحد.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 58 نقطة متقدماً بخمس نقاط على لايبزيج.