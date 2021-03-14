شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اتصالات النواب تفتح الثلاثاء المقبل ملف الألعاب الإلكترونية العنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الثلاثاء المقبل ، عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها ملف الألعاب الإليكترونية العنيفة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة سوسن حسني، بحضور ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات .

وكانت البرلمانية قد تقدمت بطلب إحاطة بشأن خطورة الألعاب العنيفة مثل لعبة ببجي لما لها من تأثير مباشر بالسلب على حياة الأطفال وعلى الصحة العامة والمستوى الفكري.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة، اليوم الأحد 3 طلبات إحاطة بشأن تطوير مكاتب البريد، تشمل المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب الإهمال والتقاعس الشديد لهيئة البريد في تطوير مكاتب البريد بقرى مركز أدكو محافظة البحيرة، فضلا عن طلب النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن إنشاء مكاتب بريد ببعض القرى ببني سويف، وطلب من النائب العادل عامر، بشأن تزويد جميع مكاتب البريد المطورة بمركزي قليوب والقناطر بماكينات الصراف الألى محافظة القليوبية.

وحسب جدول أعمال اللجنة يوم الأثنين، من المتوقع مناقشة 3 طلبات إحاطة بشأن سرعة الأنترنت، منها المقدم من النائب بلال حامد ، بشأن سرعة الموافقة على توصيل كابل الانترنت لجميع قرى مركز المحمودية ومركز الرحمانية ورشيد – محافظة البحيرة، ومن النائب محسن أبو سمنة بشأن توفير خطوط كبائن فيبر لمد خدمة الأنترنت بالقرى والمناطق المحرومة من توصيل خطوط الأنترنت بمركز طامية وسنورس بالفيوم، ومن النائب سناء برغش بشأن عدم مد خدمات الهواتف الأرضية والانترنت للعديد من القرى بمركز دمنهور.