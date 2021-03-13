اخبار العالم

كارثة انقطاع الأكسجين عن مرضى مستشفى السلط الأردني

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية وفاة 6 من مرضى في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأكسجين.

6 وفيات جراء نقص الأكسجين بمستشفى السلط في الأردن

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات عقد اجتماعا في مستشفى السلط لبحث أسباب حادثة نقص الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات.

مأساة مستشفى السلط.. قرارات جديدة للحكومة الأردنية

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في حادثة نقص الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا