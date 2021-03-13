كارثة انقطاع الأكسجين عن مرضى مستشفى السلط الأردني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية وفاة 6 من مرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأكسجين.

6 وفيات جراء نقص الأكسجين بمستشفى السلط في الأردن

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات عقد اجتماعا في مستشفى السلط لبحث أسباب حادثة نقص الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات.

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من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في حادثة نقص الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي.

