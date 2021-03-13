شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 27 وفاة و1784 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 27 وفاة، و1784 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1484 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في فلسطين.



وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 89.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين ..لفتت الكيلة إلى وجود 170 مصابا في غرف العناية المكثفة بينهم 48 على أجهزة التنفس الاصطناعي.