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27 وفاة و1784 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 27 وفاة، و1784 إصابة جديدة بفيروس "" و1484 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في فلسطين.

 

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 89.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

وحول الأوضاع الصحية للمصابين ..لفتت الكيلة إلى وجود 170 مصابا في غرف العناية المكثفة بينهم 48 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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