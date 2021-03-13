شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يشيد بالدور الرائد للإمارات في تعزيز التسامح ونبذ الكراهية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات لدعم وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش وقبول الآخر والتسامح، فضلا عن احتضانها وثيقة الإخوة الإنسانية الموقعة بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية منذ عامين.



جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية التي انطلقت اليوم بالقاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقال إن وثيقة الأخوة الإنسانية دشنت مرحلة جديدة من التعاون والتلاقي بين اتباع الأديان المختلفة .. مؤكدا أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وإشاعة ثقافة التعارف ليست مسؤولية المؤسسات الدينية فحسب،ولكنها مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات لتحقيق الهدف الذي ننشهده في النهاية، وهو إعلاء قيم التعايش والتسامح بين بني البشر، ومد جسور التفاهم والإخاء بين الجميع.