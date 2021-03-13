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منذ ظهوره في فبراير 2020.. إيطاليا تسجل 101881 وفاة مرتبطة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت إيطاليا، السبت، إنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد "كوفيد-19" بحلول سبتمبر/أيلول من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.

 

وأعلن فرانشيسكو باولو فيجليولو، المفوض الخاص الجديد لفيروس ، خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميا، وفقا لبيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء.

 

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير/شباط من العام الماضي.

 

وتأتي إيطاليا كثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3 ملايين و200 ألف.

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