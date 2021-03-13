رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يتسلم ديوان مجلس الوزراء بطرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.



وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نقله موقع بوابة الوسط الليبية، عقد الدبيبة اجتماعاً مع مديري الادارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان والية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدبيبة أن حكومته ستوزع لقاح فيروس كورونا على جميع الليبيين والمقيمين من دون أية استثناءات، معتبراً أن هناك استياء من الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الوباء.

وشدد خلال كلمته في المؤتمر الوطني لجائحة كورونا على ضرورة توفير اللقاح وتوزيعه على الشعب، مؤكداً أن ليبيا تأخرت كثيراً في الوصول إليه.