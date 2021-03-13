رئيس وزراء قرغيزستان يستقبل وفد "مؤسسة زايد الخيرية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل ألوقبيك ماريبوف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان، حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والوفد المرافق له الذي ضم الدكتور ابراهيم حسن الزعابي مدير إدارة البرامج والمشاريع و الدكتورخالد الحضرمي المستشار القانوني للمؤسسة.



تناول اللقاء علاقات التعاون خاصة بعد وضع الحجر الأساس للأكاديمية الإسلامية في مدينة توكموك شمال قرغيزستان.

وقدم بن كردوس خلال اللقاء نبذة مختصرة عن المؤسسة التي رسم معالم مسيرتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وحدد لها اهداف مساعداتها داخل الدولة وخارجها في مجالات التعليم والصحة والاغاثة وتشجيع البحث العلمي والعمل الخيري عموما، علاوة على برنامج زايد للحج،منوها ان المؤسسة تواصل سعيها بوضع الخطط الاستراتيجية لمواكبة النهضة الكبيرة والمتطورة التي تشهدها دولة الامارات في مختلف الاصعدة ،وتكثف المؤسسة برامجها ومشاريعها الانسانية للمحافظة لتعزيز صدارة الامارات للعمل الخيري والانساني.

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء القرغيزي عن تقديره لدولة الامارات لما تنفذه من مشاريع وبرامج انسانية في بلاده ، مثنيا على مبادرتها بانشاء الاكاديمية ،مقدرا للمؤسسة عملها واشرافها لانجاز المشروع على أكمل وجه لاستقبال الطلبة و تحقيق الاهداف المنشودة بغية نشر العلم والثقافة للتعريف بالحضارة العربية والاسلامية والقيم السمحة للإسلام .

و تم الاتفاق على متابعة التعاون ومواصلة التنسيق لتنفيذ الاكاديمية على أكمل صورة بما يساهم بتحقيق اهدافها وغاياتها النبيلة .