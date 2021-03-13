4 قتلى جراء تحطم طائرة في كازاخستان

لقي أربعة اشخاص مصرعهم وأصيب آخران بجروح إثر تحطم طائرة عسكرية فيما كانت تحاول الهبوط في مطار في الماتي كبرى مدن كازاخستان، على ما أعلنت السلطات. وقالت وزارة الطوارئ في بيان «وفقا للبيانات الأولية، قتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان تم نقلهما إلى أقرب مستشفى». وأوضحت الوزارة أنّ الطائرة كانت في رحلة إلى الماتي من العاصمة نور سلطان. ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن الطائرة تابعة للجنة الأمن القومي في كازاخستان، التي خلفت جهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي) الذي يسيطر على هيئة الحدود الوطنية. في ديسمبر 2019، قتل عشرات من حوالي مئة راكب أثناء هبوط طائرة في ظروف جوية مماثلة سادها الضباب قرب نفس المطار. ولم تسمح السلطات لشركة «بيك آير» المشغلة لهذه الطائرة المنكوبة بالعمل مجددا، وسحبت رخصتها العام الماضي.



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