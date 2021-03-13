نيجيريا تكثف البحث عن 39 طالبا مخطوفا

ضمن سلسلة عمليات خطف جماعية، أعلنت قوات الأمن النيجيرية تكثيف جهودها لإنقاذ عشرات الطلاب الذين خطفوا من كلية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد. حيث اقتحمت المجموعة الخاطفة «الكلية الفدرالية لاستخدام الآلات في علم الغابات» في بلدة ماندو بولاية كادونا، الخميس، وخطفوا 39 طالبا، فيما حرر الجيش 180 آخرين بعد اشتباك مسلح مع العصابة. وقال المتحدث باسم الشرطة في الولاية محمد جالنجي لوكالة فرانس برس إنّ «فريقا مشتركا من الشرطة والجيش ووكالات أمنية أخرى يقوم بعملية بحث مكثّفة للعثور على الطلاب المخطوفين».

وتابع «نقوم بتمشيط الغابات والأحراش بهدف تحرير الرهائن. قريبا جدا سينتهي الأمر بالنسبة للعصابات». وأوضح المتحدث أنّ المسلحين لم يتواصلوا مع السلطات. ويعتقد أن نحو 300 طالب وطالبة، تبلغ أعمار معظمهم 17 عاما فما فوق، كانوا في الكلية وقت الهجوم. وأكد مفوض ولاية كادونا للأمن الداخلي سامويل أروان أيضا أن السلطات تطارد الخاطفين. وصرّح لفرانس برس بأنّ «هناك عملية جارية لإنقاذ الطلاب يقوم بها عناصر من الجيش والقوات الجوية والشرطة والشرطة السرية». وتابع أنّ «قوات الأمن تقوم بجهود حثيثة لتعقب الطلاب المختطفين».