نيجيريا تكثف البحث عن 39 طالبا مخطوفا

وتابع «نقوم بتمشيط الغابات والأحراش بهدف تحرير الرهائن. قريبا جدا سينتهي الأمر بالنسبة للعصابات». وأوضح المتحدث أنّ المسلحين لم يتواصلوا مع السلطات. ويعتقد أن نحو 300 طالب وطالبة، تبلغ أعمار معظمهم 17 عاما فما فوق، كانوا في الكلية وقت الهجوم. وأكد مفوض ولاية كادونا للأمن الداخلي سامويل أروان أيضا أن السلطات تطارد الخاطفين. وصرّح لفرانس برس بأنّ «هناك عملية جارية لإنقاذ الطلاب يقوم بها عناصر من الجيش والقوات الجوية والشرطة والشرطة السرية». وتابع أنّ «قوات الأمن تقوم بجهود حثيثة لتعقب الطلاب المختطفين».
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