مصرع 6 أشخاص في انفجار بتونس

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح في انفجار صهريج بمصنع إسفلت في المنطقة الصناعية بقابس جنوب شرق تونس، وفق ما أفادت الحماية المدنية. وفي تصريح لفرانس برس، قال المتحدث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، إن الانفجار «الذي لا تعرف بعد أسبابه أوقع ستة ضحايا وجريحا في حصيلة أولية»، وتوفيَّ أربعة من الضحايا في موقع الانفجار، فيما قضى اثنان بعد نقلهما إلى مستشفى قابس.
وأضاف تريعة أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين متواصلة، دون أن يكشف تفاصيل أخرى. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية تصاعد دخان أسود من مكان الانفجار غطى جزءا من المنطقة الصناعية بقابس.
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