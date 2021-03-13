تشييع 8 ضحايا لهجوم تبناه داعش

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن رجالا بزي عسكري داهموا المنازل الثلاثة قبل أن يقوموا بقتل الضحايا الثماني. وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئاسة الوزراء أن التحقيق توصل إلى أن «منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي»، قاموا بالتسلل إلى قرية البو دور متنكرين بـ«الزي العسكري». وأضافت أنهم نفذوا الهجوم بأمر من «أحد سكان القرية السابقين»، قام أهلها بطرده للاشتباه بانتمائه للتنظيم، و«عاد لينتقم» من أبناء القرية. واتهم تنظيم داعش في بيان نشره عبر الانترنت الضحايا بأنهم «جواسيس يعملون لصالح الحشد الشعبي». وجرى ضم الحشد، المؤلف بغالبيته من فصائل شيعية موالية لإيران، إلى القوات الأمنية الرسمية العراقية بعد دحر التنظيم الذي سيطر على المحافظات السنية في البلاد، بينها محافظة صلاح الدين، حيث تقع البو دور، بين عامي 2014 و2017.
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