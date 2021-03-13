قوات ميانمار ترتكب جرائم حرب ضد محتجيها

و قال خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، الخميس، إن «التقارير الموثوقة» أشارت إلى أن قوات الأمن في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قتلت حتى الآن 70 شخصًا على الأقل، واستشهد بأدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منذ أطاح الجيش بالمرشح المنتخب، حكومة أونغ سان سو كي.
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