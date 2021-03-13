قرارات إسرائيلية تهدد منازل فلسطين

وثق مرصد حقوقي ثلاثة قرارات إسرائيلية خطيرة تهدد بإخلاء وهدم عشرات المنازل في القدس الشرقية. وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، تسارع وتيرة القرارات الإسرائيلية بإخلاء منازل فلسطينية، وعدم تجميد أوامر هدم أخرى في القدس الشرقية. وقال المرصد إن ذلك «يمهد لتنفيذ خطط إسرائيلية لعملية تدمير وتهجير واسعة ضد السكان، قد ترقى لجريمة التطهير العرقي».
يأتي ذلك في وقت تشرع فيه السلطات الإسرائيلية إقامة مشاريع استيطانية في قلب التجمعات الفلسطينية شرقي القدس، في تكريس لسياسة التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين بحسب المرصد.
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