مركز الملك سلمان يوسع خدماته باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات عدن ومأرب والمهرة، وجرى خلال شهر فبراير الماضي تقديم 3000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1000 فرد في كل من محافظة عدن ومأرب والمهرة، بهدف تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، ودمج الأيتام في المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وتخفيف معاناتهم بتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم.

الإمداد المائي

واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس، ورازح التابعة لمحافظة حجة اليمنية، وجرى خلال شهر فبراير 2021 ضخ 1.390.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 2.922.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 100 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للرش الضبابي لمكافحة الأوبئة، استفاد منها 18.000 فرد.

مركز للغسيل الكلوي

واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقام المركز خلال المدة من 1 حتى 4 مارس 2021، باستقبال 38 مريضا منهم 36 حصلوا على 51 جلسة غسيل كلوي وجلستين إسعافية، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 68 % والإناث 32 %، بينما بلغت نسبة المقيمين 84 %، والنازحين 11 %، فيما أُجري 106 تحاليل مخبرية، فيما راجع عيادة أمراض الكلى شخصان.

الأطراف الصناعية

قدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجرى خلال شهر فبراير 2021، تقديم 2.216 خدمة وزعت على 1.192 مستفيدا، حيث جرى تركيب 46 طرفا صناعيا استفاد منها 46 فردا، وتنفيذ 99 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 99 فردا، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة 39 خدمة استفاد منها 39 شخصا.

وجرى تقديم 58 حالة تدريب على الأطراف الصناعية استفاد منها 49 فردا، فيما جرى تنفيذ 88 خدمة في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية «الصيانة» استفاد منها 71 فردا، وتقديم 778 خدمة في مجال العلاج الطبيعي «الفيزيائي» بلغ عدد المستفيدين منها 292 شخصا.

ويُعد هذا المشروع واحدا من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.