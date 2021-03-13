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مقاتلات سعودية تصل إلى اليونان

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وصلت، أمس، طائرات القوات الجوية الملكية المقاتلة من طراز «إف-15 سي» مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة «سودا» الجوية في جزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين «عين الصقر 1»، الذي يجري خلال الشهر الحالي.

وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتهما الجوية وتمارينهما المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط. يذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، بال‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا، الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا، المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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