مقاتلات سعودية تصل إلى اليونان

وصلت، أمس، طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز «إف-15 سي» مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة «سودا» الجوية في جزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين «عين الصقر 1»، الذي يجري خلال الشهر الحالي.

وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتهما الجوية وتمارينهما المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط. يذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، بال‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا، الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا، المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.