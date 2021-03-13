مقاتلات سعودية تصل إلى اليونان

وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتهما الجوية وتمارينهما المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط. يذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.
وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا، الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا، المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.
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