الجزائر تسجل 135 إصابة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد -

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 22 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليصل مجموع الإصابات إلى 115 ألفاً و143.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإحاطة الصحفية اليومية عن تسجيل 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و34.

وأشار فورار إلى تعافي 111 حالة جديدة، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 79 ألفاً و738. فيما يتواجد 12 مريضاً في العناية المركزة.