العثماني: البيجدي قادر على الإنتصار رغم التشويش “الله يهدي لي جاب” القاسم الإنتخابي

جدة - عبدالحي حسين - قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه “نبع من رحم الشعب” وجل أبنائه من الطبقة الفقيرة والمتوسطة وأن العمل السياسي كله عقبات وصراعات معتبرا أن الحزب قادر على تجاوز المحطات الصعبة وقادر على أن يتنصر رغم التشويش ومحاولة التيئيس والتبخيس.

وأوضح العثماني مساء اليوم السبت خلال حفل توزيع بطائق العضوية على الأعضاء المنخرطين حديثا بالحزب بإقليم مراكش، أن الحزب مند ربع قرن وهو يتلقى الضربات وأن الضربات الحالية تقويه مهما كانت مضيفا بأن “المواطنين المغاربة يعرفون أن حزب العدالة والتنمية همهم خدمة الوطن والإصلاح ما أمكن”.

وتابع العثماني، “نحن مستمرون في العمل والمواطنون يعلمون أن ما لم نستطع تنفيده فهناك سبب في دلك مبرزا أن كل عملية إصلاح لديها جيوب مقاومة التغيير والإصلاح وهي سبب الصعوبات في عمل الحكومة.

وأضاف العثماني، أنه رغم المحاولات المتتالية لمحاصرة حزب العدالة والتنمية آخرها “القاسم الإنتخابي” الدي اعتبره “قاسم إنقلابي” وغير ديمقراطي مشيرا أن الغرض من هدا القانون هو محاصرة الحزب وأن القانون الجديد “شوه” العملية الإنتخابية متمنيا الهداية لمن جاء بهدا القانون.