نشرة كورونا… جهة واحدة تستأثر بثلثي الإصابات الجديدة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة والتي بلغ عددها 451 حالة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 307 حالة جديدة، منها 238 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وجهة مراكش آسفي، سجلت بها 35 حالة، منها 24 بمراكش.

كما سجلت بجهة الشرق، 30 حالة، منها 18 حالة بوجدة، مقابل 26 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تليها الرباط سلا القنيطرة بـ19 حالة، ثم جهة سوس ماسة بـ14 حالة.

أما بجهة كلميم واد نون فسجلت 6 حالات، تليها درعة تافيلالت بـ5 حالات، ثم العيون الساقية الحمراء بنفس العدد، تليها بني ملال خنيفرة وفاس مكناس بحالة واحدة لكل منهما.

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