وزارة التربية الوطنية تنفي “توقيف الدراسة” وتهدد بمقاضاة مروجي الأخبار الزائفة

جدة - عبدالحي حسين - نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص “توقيف الدراسة”.

وأكدت الوزارة في بلاغ تكذيبي، أن “البعض” عمدو إلى تداول بلاغ سابق كانت قد أصدرته خلال الموسم الدراسي الماضي بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات على أنه بلاغ جديد يهم الموسم الدراسي الحالي.

وشددت الوزارة، الرأي العام الوطني والتعليمي بأنها تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ جديد بهذا الشأن كما ذكرت التلاميذ والأسر على أن العطلة المدرسية تمتد من يوم الأحد 14 مارس وإلى غاية يوم الأحد 21 مارس على أن تستأنف الدراسة يوم الاثنين 22 مارس 2021.

كما جددت التذكير إلى أن جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة. وإذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة.