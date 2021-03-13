تداعيات كارثة الأردن.. توقيف أطباء ووزير الداخلية يدير "الصحة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتكليف مازن عبدالله هلال الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة، اعتبارا من اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد صدرت الإرادة الملكية بإقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، اعتبارا من اليوم السبت، وتكليف مازن عبدالله هلال الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة.

ومن جانبه، أمر النائب العام الأردني القاضي حسن العبداللات، بتوقيف مدير مستشفى السلط، و 3 من مساعديه، ومسؤول التزويد بالمستشفى لمدة أسبوع على خلفية حادث نقص الأكسجين.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني زار مستشفى السلط الحكومي بعد وفاة المواطنين وأمر مديرها بالاستقالة.



وأعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء، بعد حادث انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات من المصابين بفيروس كورونا.



وحول تفاصيل الحادث قال عبيدات، في تصريحات مع التلفزيون الأردني، إنه "في صباح اليوم السبت، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين في المستشفى الذي لديه خزانين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات".