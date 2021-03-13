فرنسا.. اعتقال شابين يشتبه في تخطيطهما لهجومين إرهابيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحالت الشرطة الفرنسية شابين إلى القضاء تم اعتقالهما للاشتباه في تخطيطهما لهجمات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الشرطة اعتقلتهما في باريس ومرسيليا يوم الأربعاء، حيث يشتبه في تخطيطهما لهجمات مسلحة ضد قوات الأمن وخاصة ضد الجيش.

وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فقد تم اعتقال فتى يبلغ من العمر 17 عاما وشاب يبلغ من العمر 18 عاما من قبل شرطة المديرية العامة للأمن الداخلي في مانتس لا جولي (إيفلين) بالعاصمة باريس، وبوش دو رون في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا في إطار تحقيقين لمكافحة الإرهاب.

وأضافت المصادر أن المشتبهين، كانا يفكران في اتخاذ إجراءات عنيفة على الأراضي الفرنسية، وتم عرضهما على قاضي مكافحة الإرهاب يوم السبت بتهمة "تشكيل خلية إرهابية إجرامية".