الإرهابي قاآني يعترف باستهداف المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، المصنف على قائمة الإرهاب إسماعيل قاآني، بدعم طهران الصريح للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين في المملكة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم» التابعة للحرس الثوري ونقلته قناة (العربية): «خلال أقل من عشرة أيام تم تنفيذ 18 عملية دقيقة ضد السعودية»، مؤكدا أنهم يدعمون الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.

وجاءت تصريحات قاآني خلال كلمة له بمجمع آيات الثقافي بطهران أمس الأول، مشيرا إلى أن تدخلات بلاده في الشؤون الداخلية لليمن وتشجيعها المستمر لميليشيات الحوثي من أجل استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية في السعودية.

وعاد الإرهابي الإيراني إلى لغة التهديد ضد الولايات المتحدة، قائلا إن «صوت تكسير عظام أمريكا سوف يسمع في الوقت المناسب»، ورفع سقف التهديدات ضد إسرائيل، قائلا إنها «تحمي نفسها اليوم بجدار عازل»، متوعدا بتدميره.

ولم يخف قائد فيلق القدس الإيراني دعم بلاده للجماعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، والتي وصفها بـ«قوى المقاومة ضد الاستكبار العالمي»، مضيفا أن «هذه القوى سوف تتصدى للمستكبرين المدججين بالسلاح حول العالم»، حسب تعبيره.

وجاءت تصريحات قاآني الذي يخلف، منذ أكثر من عام، قاسم سليماني، في الوقت الذي يعاني فيه النظام الإيراني من أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، حيث يحاول النظام في طهران كعادته صرف أنظار المواطنين نحو الخارج، وافتعال أزمات خارجية وإطلاق تصريحات بنقل الصراع إلى دول المنطقة والعالم.