أكشنار: سياسة تركيا تحددها علاقات الرئيس الشخصية

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وشددت أكشنار في تصريح على أن العلاقة بين تركيا والبلدان الأخرى، يجب أن تقوم على أساس الدولة مع دبلوماسيين أكفاء.
وعن المفاوضات حول عودة العلاقات بين تركيا ومصر، رأت أكشنار أنه لو لم تعاند أنقرة مع القاهرة، لكان وضعها أفضل الآن في شرق المتوسط، متسائلة «هل التاريخ يعيد نفسه؟ هل ستترك يا إردوغان طاولة السيسي مرة أخرى؟».
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