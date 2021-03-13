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تعرض سفينة إيرانية لهجوم في المتوسط

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية، علي غياثيان، أن جسما متفجرا أصاب سفينة تجارية إيرانية عندما كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجزء منها.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) أمس،عن غياثيان قوله «إن الهجوم الذي تعرضت له سفينة الحاويات (إيران- شهركرد)، وقع أمس الأول في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أسفر عن تضرر جزء منها دون وقوع خسائر بشرية».

وأضاف «تعود هذه السفينة لشركة الشحن البحري الإيرانية، وكانت متجهة من إيران إلى أوروبا».

وأشار غياثيان إلى أنه بعد اصطدام الجسم المتفجر بالسفينة، وقع حريق جزئي في مكان الانفجار، وقد تم احتواؤه سريعا بجهود القبطان وطاقم السفينة.

وجاء الهجوم عقب اتهام إسرائيل لإيران بالمسؤولية عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في خليج عمان الشهر الماضي، ورفضت طهران هذا الاتهام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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