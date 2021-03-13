تعرض سفينة إيرانية لهجوم في المتوسط

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ونقلت وكالة أنباء (إرنا) أمس،عن غياثيان قوله «إن الهجوم الذي تعرضت له سفينة الحاويات (إيران- شهركرد)، وقع أمس الأول في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أسفر عن تضرر جزء منها دون وقوع خسائر بشرية».
وأضاف «تعود هذه السفينة لشركة الشحن البحري الإيرانية، وكانت متجهة من إيران إلى أوروبا».
وأشار غياثيان إلى أنه بعد اصطدام الجسم المتفجر بالسفينة، وقع حريق جزئي في مكان الانفجار، وقد تم احتواؤه سريعا بجهود القبطان وطاقم السفينة.
وجاء الهجوم عقب اتهام إسرائيل لإيران بالمسؤولية عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في خليج عمان الشهر الماضي، ورفضت طهران هذا الاتهام.
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