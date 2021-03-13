شكرا لقرائتكم 4 قتلى في تحطم طائرة عسكرية في كازاخستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط 4 قتلى في حادث تحطّم طائرة عسكرية في كازاخستان.

وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان إن طائرة عسكرية من طراز إيه.إن-26 تحطمت أثناء هبوطها في مدينة ألما آتا، اليوم السبت، بعد إقلاعها من نور سلطان عاصمة كازاخستان مما أسفر عن مقتل أربعة من ستة أشخاص كانوا على متنها.

وأضافت: "أصيب اثنان تم نقلهما إلى أقرب مستشفى".

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن مصدر قوله إن الطائرة تخص قوات حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في كازاخستان.

وأضافت وزارة الطوارئ في بيان "وفقا للبيانات الأولية.. لقي 4 أشخاص حتفهم ونقل اثنان إلى المستشفى وبهما إصابات".

وأظهرت صور من الموقع أن الطائرة انقلبت واشتعلت فيها النيران.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث.