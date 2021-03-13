شكرا لقرائتكم خبر عن غياب التفاهم بين القيادات يحبس لبنان في نفق التعطيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

مع فشل كل الوساطات والمبادرات في لبنان وإطاحة كل المحاولات التي سعت إلى بناء مساحة تفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري حول الحكومة الجديدة، بات مؤكداً أن لبنان سيبقى محجوزاً داخل نفق التعطيل، لفترة لا سقف زمنياً لها، مع ما يرافق ذلك من انهيارات متتالية على كل المستويات، يؤشر إليها الارتفاع الخطر في سعر الدولار، الذي لامس السبت، عتبة 12 ألف ليرة، وكذلك الانكشاف الأمني الذي تحدث عنه وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، والذي يُنذر باحتمالات شديدة الخطورة من شأنها ـ لو صحّت المخاطر التي تحدث عنها الوزير المعني بالأمن ـ أن تُدخل لبنان في عالم مجنون تحكمه الفوضى وشريعة الغاب.

ومع عودة الحريري من الخارج، أخفق الوسطاء في الأيام القليلة الماضية في كسر الحائط الفاصل بينه وبين عون، بما يؤدي إلى عقد لقاء حاسم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. وبحسب المعلومات، ليس في الأفق ما يؤشر إلى إمكانية تواصل بينهما؛ بل بالعكس، فإن المسافة بينهما، صارت أبعد بكثير من أي مسافة بين لبنان وأي دولة خارجية، ومن هنا قد يغادر الحريري مجدداً في جولة قريبة جداً إلى الخارج. وتشير المعلومات إلى محاولات جرت لتليين المواقف، انطلقت مع عودة الحريري، علماً بأن أوساط الحريري لم تؤكّد أو تنف هذه التحركات.

وأشار نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش، إلى أنه ربما تكون مواقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، رسالة إلى الرئيس المكلّف لكنها رسالة معممة.

واعتبر علوش «أن أي طرح يمكن أن يؤدي إلى تشكيل الحكومة بالطريقة التي يتكلم عنها سعد الحريري، مُرحّب به»، كاشفاً أنه «لم تُطرح أي مبادرة من اللواء عباس إبراهيم على الحريري»، ورأى أن «لدينا خياراً واحداً في لبنان هو تشكيل حكومة قادرة على البدء بالعمل وأي تحرّكات أخرى لا جدوى منها، والحريري ينتظر اتصالاً من بعبدا إذا كان هناك قبول بأي مبادرة أو أي تعديل لمناقشته والمضي في التشكيلة المتفق عليها».

وبالموازاة بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، التقرير الذي سيعرض على مجلس الأمن المتعلق بالقرار 1701، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تشكيل حكومة جديدة لتلبية حاجات المواطنين الملحة.