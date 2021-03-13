شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي جديد يفضح جرائم الحوثيين في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم ـ ”الخليج 365”:

«اليمن.. حلقة مُفرغة من الانتهاكات» هو عنوان تقرير حديث، أصدرته السبت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، أكد ارتفاع عدد جبهات القتال بين أطراف النزاع في اليمن من 36 جبهة في عام 2019 إلى نحو 50 جبهة قتال في مطلع عام 2021، كان آخرهم تصعيد جماعة الحوثيين غير المبرر في مأرب شمال اليمن، وهو التصعيد الذي يهدد حياة آلاف من المدنيين، فضلاً عن تهديد 800 ألف نازح في المدى القريب كنتيجة مباشرة لتصاعد الأعمال العدائية من قبل جماعة الحوثي.

ويشير التقرير إلي ارتكاب الحوثيين في عام 2020، لنحو 1700 انتهاك يتعلق بالاستهداف المباشر للمدنيين، في المناطق التي تخضع لسيطرتهم؛ حيث قتل 712 مدنياً من بينهم 122 طفلاً و66 امرأة، كما أصيب نحو 940 مدنياً من بينهم 247 طفلاً و113 امرأة، وقال التقرير: إن جماعة الحوثي جندت منذ بداية النزاع أكثر من 30 ألف طفل، من بينهم 4600 طفل في عام 2020، في تجاهل واضح للحظر المفروض على تجنيد الأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والأعراف الدولية.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت» إن تعنت جماعة الحوثيين ورفضها لوقف كافة دعاوى إطلاق النار، والتي كان آخرها رفضها لخطة مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ لإيقاف الحرب في اليمن؛ يفاقم من الوضع البائس لحالة حقوق الإنسان في اليمن، فيما قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت: إن اليمن ونتيجة للنزاع المسلح يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم خلال الوقت الحالي؛ حيث إن أكثر من 24 مليون يمني من أصل 30 مليون يحتاجون إلى كل شكل من أشكال الحماية والمساعدات، فضلاً عن 20 مليوناً يعانون انعدام الأمن الغذائي، في وقت تُرجح فيه هيئات الأمم المتحدة بأن 5 ملايين يمني على شفى حفرة من المجاعة.

إلى ذلك، أعلن مركز حقوقي يمني، غير حكومي، عن توثيقه 53 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، ارتكبت أغلبها ميليشيات الحوثي بشكل مباشر ومتعمد، واحتلت النساء والأطفال صدارة المشهد؛ من حيث الضحايا الذين سقطوا على يد ميليشيات الحوثي. وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقريره الشهري إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 9 مدنيين بينهم 4 أطفال، تسببت ميليشيات الحوثي بمقتل 5 مدنيين 4 منهم من الأطفال؛ حيث قتل طفل واحد بشظايا القذائف، إضافة إلى قتل طفلين برصاص قناص تابع لميليشيات الحوثي، فيما قتل طفل برصاص مباشر، وقتل مدني بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي. ووثق الفريق الميداني للمركز حالة اختطاف وإخفاء قسري نفذتها ميليشيات الحوثي. ووثق أيضاً قيام ميليشيات الحوثي بتهجير 10 مدنيين قسرياً بينهم امرأة من مزارعهم ومنازلهم في منطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية.