شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يتسلم ديوان مجلس الوزراء بطرابلس ويتلقى دعم مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، السبت مقر ديوان مجلس الوزراء بطرابلس. وعقد الدبيبة اجتماعاً مع مديري الإدارات، لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتلقى الدبيبة، مساء السبت، اتصالا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتهنئته بحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي والتي تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية. وأكد السيسي على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية الجديدة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي.

وأكد السيسي على الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.



المنفي: أولويتنا التأسيس لمصالحة وطنية

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن التركيز الأهم خلال الفترة المقبلة سينصبّ حول التأسيس لعملية مصالحة وطنية، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة. جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها المنفي، مساء أ الجمعة، للشعب الليبي، بعد يومين على منح مجلس النواب، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وهنأ المنفي الليبيين بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية «في جلسة تاريخية بعد طول انقسام».

ودعا المنفي الليبيين إلى «طي صفحات الماضي المؤلمة والانطلاق في مسيرة السلام لاستكمال بناء دولتنا الديمقراطية، دولة تُحفظ فيها الحقوق والحريات وتُصان من خلالها كرامة المواطن ويسمو فيها القانون عما سواه».

وقال إنه وفي ظل المهام الموكلة إلى مجلسه فسوف يعمل «على تعزيز السلم واستدامته وإفساح المجال لدعم مسار «5+5» العسكري بُغية توحيد المؤسسة العسكرية على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة».



معالجة الملفات النازفة

وأكد أنه سيجري العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة «الملفات النازفة والضرورية»، كمواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاح وحل أزمة الكهرباء والسيولة وتحقيق الأمن.

وشدد على أن الجهد الأكبر الذي سيبذله خلال الفترة المقبلة سوف ينصبّ على «التأسيس لعملية المصالحة الوطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية والتوطئة لها عبر ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح من أجل تحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك دون الإخلال بمبدأ الإفلات من العقاب لكل من أجرم في حق بنات وأبناء شعبنا العظيم».

ودعا المنفي المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتقيد بها «كوضع حد للتدخلات الخارجية السلبية وحظر توريد الأسلحة والحفاظ على الأموال والأصول الليبية المجمدة، وتقديم الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة».

وقال إن بلاده تتطلع في الوقت نفسه إلى بناء علاقات خارجية وثيقة قائمة على الشراكة والمصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

«5 + 5» تجتمع بسرت

وتستعد مدينة سرت لاحتضان اجتماع جديد للجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، الأحد، وذلك بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمتابعة ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.(وكالات)