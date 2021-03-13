شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد الحوثي 57 قتيلاً وأسيراً في تعز وحجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”:

كبد الجيش اليمني، السبت، ميليشيات الحوثي عشرات القتلى والجرحى والأسرى في معارك عنيفة بمحافظتي حجة وتعز، جنوبي وغربي البلاد.

وقال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية شنت هجوماً برياً عنيفاً بهدف استعادة مناطق فقدتها الساعات الماضية، لكن الجيش اليمني نجح في التصدي للهجوم، وتكبيدها خسائر فادحة. وبحسب المصدر، فإن هجوماً عنيفاً شنه الحوثيون من موقع سيطرتهم شرق مديريتي «مستبأ» و«أسلم» نحو مواقع الجيش اليمني في مديرية عبس الساحلية غربي محافظة حجة.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمني كبدت مليشيات الحوثي 20 قتيلاً، كما تمكنت من أسر عنصرين وإصابة العشرات عقب مواجهات طاحنة، مشيراً إلى أن العملية العسكرية التي أطلقتها المنطقة الخامسة بالجيش اليمني لا تزال مستمرة في المحافظة المطلة على البحر الأحمر والحدودية مع السعودية. وفي جبهة أخرى، أعلن الجيش اليمني في محور تعز العسكري مقتل 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات أثناء تحرير مواقع جديدة غربي المحافظة، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.

وذكرت الوكالة أن قوات الجيش اليمني حررت مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً. وأشارت إلى أن الجيش اليمني نجح في استعادة جبل «القرقرة» في محيط بلدة الطوير الأعلى في عزلة اليمن التابعة لمديرية مقبنة غربي تعز. وأسفرت المعارك عن مقتل 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، وفقاً لذات المصدر. وأضاف أن المعارك ما زالت مستمرة، وأن قوات الجيش تقوم بتمشيط ما بقي من جيوب تتمترس فيها عناصر الميليشيات في أطراف الكويحة، والطوير الأعلى.

وفي وقت سابق، فجر السبت، بدأت القوات اليمنية المشتركة، عملية عسكرية لتحرير مرتفعات جبلية استراتيجية تطل على مدينة «البرح» غربي محافظة تعز. وبحسب المصادر، فقد دفعت القوات المشتركة بألوية المشاة بما فيه اللواء 21 واللواء 20 مشاة لتحرير سلسلة جبال «العرف» الاستراتيجية، وسط معارك طاحنة ضد ميليشيات الحوثي.

والجمعة، نجحت قوات الجيش إثر هجوم مباغت في السيطرة على مناطق وقرى «العكايشة والجرف والكلفود والحمراء والمعاصر والظهر وشعب الدوش وفندق صولان» بمديرية عبس، وواصلت التقدم إلى الخط الدولي الرابط بين محافظتي حجة والحديدة. وفي محافظة الجوف تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل من التصدي لهجوم ميليشيات الحوثي على جبهة العلم. كما نزع الفريق الهندسي في اللواء 161 مشاة التابع للجيش الوطني 80 لغم عربات زرعتها ميليشيات الحوثي من معسكر الخنجر بالمحافظة.



وكانت ميليشيات الحوثي رفضت مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركينج، ووصفته بغير المقبول وبأنه «مؤامرة»، على حد قولها، معتبرة أن أمريكا قدمت خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي مارتن جريفث.