شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول للبرلمان العربي: الأمه العربية سباقة في التعايش السلمي وقبول الآخر قبل المنظمات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دوره العظيم ، في دعم الاستقرار والتنمية ورعايته لمؤتمر " حوار الاديان والثقافات ".

كما رحب النائب الاول لرئيس البرلمان العربي بالدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الاسلامية ، علي حسن اختيارة لموضوع هذا المؤتمر في دورته الحادية والثلاثون، فما يموج به العالم الآن من اختلافات في الرؤي يجعل من الحوار ضرورة مهمه وملحة .

فلقد سامت البشرية حربا أهلكت النسل والحرب ولم يعد امام شعوب العالم وقادتهم سوي الحوار سبيلا لمنع الصدام المزعوم بين الثقافات والحضارات وليكن الحوار هو مفتاح التعايش السلمي من خلال جلسات المؤتمر .

واضاف النائب الاول لرئيس البرلمان العربي في كلمته خلال مؤتمر حوار الأديان والثقافات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تقيمه وزارة الاوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه ، اننا وبحضور هذا الجمع المميز نريد ان نصل لحلول لما يحدث في العالم انطلاقا من ارض جمهورية مصر العربية، للحديث حول التعايش السلمي بدون ضغوط او خطوط حمراء، لافتا إلى أن الامه العربيه كانت سباقة في التعايش السلمي وتقبل الاخر قبل قيام المنظمات الدوليه .

جاء ذلك خلال الجلسه الثالثة للمؤتمر الحادي والثلاثين تحت عنوان حوار الاديان والثقافات حيث تراس الجلسه النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، ويتحدث فيها الدكتور خالد خليفة ، رئيس مجلس امناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالبحرين ، الشيخ ناوير حاج تاجونولي المفتي الاعلي ورئيس الادارة الدينيه لمسلمي كازخستان ، الشيخ ضمير محي الدينوف نائب رئيس الادارة الدينية لمسلمي روسيا ، الشيخ الهادي موسي سالم شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا ، وعبد الله براك كوت امين المجلس الاسلامي بجنوب السودان