شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تجرى تغييرات بالمؤسسات الصحفية القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً ،اليوم السبت، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي ، رئيس الهيئة وبحضور الأعضاء؛ المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والدكتور إيهاب أبو عيش و وليد عبد العزيز،و سامح عبد الله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبد عبد الإله ، مروة السيسي أمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة في اجتماعها:

أولا: تعيين شريف علي محمد عبد الباقي عزيز رئيساً لتحرير مجلة الأهرام الاقتصادي ، بالإضافة إلى رئاسته لمجلة لغة العصر، وذلك خلفاً لخليفة أدهم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي.

ثانياً: تعيين محمد السيد محمد أحمد العزاوي ، رئيساً لتحرير جريدة البروجرية إجيبسيان وجريدة بروجريه دايمانش والبوابة الالكترونية الفرنسية خلفاً للشيماء عبدالاله عبد الحميد حسن التي تم تعيينها عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة.

ثالثاً: تعيين داليا أحمد أحمد محمد حمام عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير بدلاً من الشيماء عبدالاله عبد الحميد حسن.

رابعاً: تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، أنه بصدور قرارات تعيين أعضاء الجمعيات العمومية يكون قد تم استكمال تشكيلات المؤسسات الصحفية القومية وفقاً لما حدده القانون مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لتمارس اختصاصاتها المحددة وفقاً للقانون.