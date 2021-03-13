وزارة الصحة: 4.2 مليون تلقو الجرعة الأولى من كورونا وما يقارب مليون ونصف اكتمل تلقيحهم

جدة - عبدالحي حسين - كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، في نشرتها الخاصة بالوضع الوبائي في المملكة، أن الحملة الوطنية للتقيح قد شملت إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم 4 ملايين و210 آلاف و770 شخصا.

وبينت معطيات الوزارة، اكتمال تلقيح 1.47 مليون شخص تلقو الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بكوفيد 19.

حملة التلقيح كانت انطلقت قبل نحو 6 أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.