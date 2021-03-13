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الوداد يسافر إلى غينيا في رحلة خاصة استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - سافرت بعثة الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت صوب غينيا من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عبر طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وستعود بعثة الوداد المؤلفة من 36 فردا للدار البيضاء، مباشرة بعد نهاية مبارته أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني الثلاثاء المقبل، على ملعب لاسانا كونتي.

وسيخضع الفريق الأحمر لمسحة الكشف عن فيروس فور وصولهم لغينيا، في الرحلة التي ستستغرق ست ساعات.

جدير بالذكر، أن الوداد يتصدر مجموعته بدوري الأبطال، بتسع نقاط من ثلاث انتصارات محققا بذلك العلامة الكاملة في مباريات الذهاب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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