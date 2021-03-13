نشرة كورونا.. 451 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و519 حالة شفاء، و.2 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 488632 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس العام الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 1344 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ1.2 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 475457 حالة، بمعدل تعاف يناهز1.8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى8718 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.