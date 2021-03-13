خريبكة يتصدر ترتيب القسم الاحترافي الثاني ووداد تمارة يحقق الأهم

جدة - عبدالحي حسين - أجريت، اليوم السبت، ثلاث مباريات برسم الجولة 14 من القسم الاحترافي الثاني، حيث واجه أولمبيك خريبكة نظيره شباب الرياضي السالمي، فيما حل الوداد الفاسي ضيفا على الاتحاد الرياضي التوركي، بينما قابل شباب أطلس خنيفرة فريق سطاد المغربي، ووداد تمارة استقبل رجاء بني ملال.

وتمكن أولمبيك خريبكة من الفوز على الشباب الرياضي السالمي في المباراة، التي ستجمعهما في ملعب الفوسفاط بهدف نظيف، فوز مكن الخريبكيين من انتزاع الصدارة من أولمبيك الدشيرة، ولو مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد الشباب السالمي عند 21 نقطة في الرتبة الخامسة.

وفي مباراة ثانية، استطاع الوداد الفاسي الفوز على نظيره الاتحاد الرياضي التوركي، بهدفين لهدف، صعد على إثرها للرتبة الثانية برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد التوركي عند 19 نقطة في الرتبة التاسعة.

وعرفت المباراة الثالثة، التي جمعت وداد تمارة برجاء بني ملال، فوز التمارة بهدف نظيف، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في الرتبة ما قبل الأخيرة، متساويا مع الكوكب المحتل للرتبة 14، فيما تجمد رصيد بني ملال عند 17 نقطة في الرتبة العاشرة.