وثيقة.. موتسيبي يطيح بالمغربي عبد المنعم باه ويعلن نوابه

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة الجنوب الإفريقي، باتريس موتسيبي، اليوم السبت، النواب الجدد، البالغ عددهم خمسة نواب.

وقرر المكتب التنفيذي تشكيل نواب الرئيس كالتالي: أوجستين سينجور، رئيس الاتحاد السنغالي، نائب أول، فيما حظي أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني، في مركز النائب الثاني، فيما النائب الثالث كان من نصيب سليمان وابيري، رئيس الاتحاد الجيبوتي، بينما الرابع كان لسيدو مبومبو نجويا، والخامس لكانيزات إبراهيم، رئيسة لجنة التطبيق في اتحاد جزر القمر.

وفي السياق ذاته، قرر الكاف توجيه الشكر إلى المغربي عبد المنعم باه، الذي كان يشغل مقعد السكرتير العام، بعدما تم تعيين فيرون موسينجو أومبا.