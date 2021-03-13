نواب بالكونغرس يطالبون بايدن بإلغاء “صفقة القرن” رسميا

جدة - عبدالحي حسين - طالب نواب في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن بإلغاء “صفقة القرن” بشكل رسمي، المعلنة من طرف الرئيس السابق دونالد ترامب في يناير 2020.

جاء ذلك في رسالة وجهها 12 نائبا في الكونغرس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نشرتها النائبة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب، عبر تويتر، مساء الجمعة.

كما طلب النواب في الرسالة من إدارة بايدن “إدانة عمليات الهدم الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة ضدها”.

وأعرب النواب في الرسالة عن قلقهم إزاء “سياسة اسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية”.

وشددوا على أهمية “إدانة وزارة الخارجية لعمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل، وإتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة وفي الوقت المناسب لإنهاء هذه السياسة”.

وطالبوا وزارة الخارجية بإجراء “تحقيق في احتمال استخدام إسرائيل معدات أمريكية في عمليات هدم المنازل، وتقرير ما إذا كان استخدام هذه المعدات يعتبر انتهاكا لقانون “مراقبة تصدير الأسلحة”، أو أي اتفاقيات أمريكية إسرائيلية، بشأن المستخدم النهائي”.

كما دعا الأعضاء الأميركيون بايدن إلى إلغاء “صفقة القرن” بشكل رسمي، بعد أن أعلنها ترامب في يناير 2020، ولاقت رفضا واسعا، فلسطينيا وعربيا ودوليا، كونها تنتقص الحقوق الفلسطينية، بشكل كبير.

وقال الأعضاء في رسالتهم: “نشعر بالارتياح الشديد لمعارضة إدارة بايدن مخطط الضم الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب هدمها لمنازل الفلسطينيين، يعتبر شكل من أشكال الضم المستمر، وهو أمر يحتاج معارضة الولايات المتحدة بشكل صارم”.

وأكدوا على ضرورة أن يكون موقف الإدارة الأمريكية واضحا تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي ولن يتم التسامح معها”.

كما تطرقت الرسالة إلى قضية تطعيم الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن الحكومة الاسرائيلية “ملزمة قانونا بتوفير الخدمات الصحية لجميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها، بصفتها القوة المحتلة بموجب القانون الدولي”.

ودعا الأعضاء الإدارة الأمريكية إلى استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والضغط من أجل ضمان حقوق الفلسطينيين. –