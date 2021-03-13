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الأهلي المصري يهنئ فوزي لقجع بعد فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - هنأت إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي للعبة، والاتحاد الإفريقي.

وجاء في البلاغ، الذي نشرته إدارة الفريق المصري في صفحته الرسمية، أن “مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجه التهنئة إلى رئيس اتحاد الكرة المغربي، فوزي لقجع، بمناسبة فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “CAF”.

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وأضاف البلاغ ذاته أن مجلس إدارة النادي الأهلي أكد تقته في قدرة فوزي لقجع على العمل من أجل تطوير كرة القدم في قارة إفريقيا، والوصول بها إلى مكانة أفضل، والتعاون البناء مع كافة الأندية.

جدير بالذكر أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فاز بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، رفقة المصري، هاني أبوريدة، كما عين نائبا رابعا للرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي للعبة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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