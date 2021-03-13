ابتسام باطما تغادر سجن “لوداية” بعد انتهاء فترة حبسها

جدة - عبدالحي حسين - غادرت ابتسام باطما، اليوم السبت، أسوار السجن المحلي لوداية في مراكش، بعد انتهاء فترة حبسها على خلفية قضية التشهير والابتزاز بحساب “حمزة مون بيبي”.

وكانت الغرفة الجنحية التأديبية في المحكمة الابتدائية، قد قضت، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 29 يوليوز الماضي، بإدانة شقيقة المغنية “دنيا باطما” بسنة حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، صباح يوم الأربعاء 27 يناير الماضي.