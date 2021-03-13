ابتسام باطما تغادر سجن “لوداية” بعد انتهاء فترة حبسها

جدة - عبدالحي حسين - غادرت ابتسام باطما، اليوم السبت، أسوار السجن المحلي لوداية في مراكش، بعد انتهاء فترة حبسها على خلفية قضية التشهير والابتزاز بحساب “حمزة مون بيبي”.
وكانت الغرفة الجنحية التأديبية في المحكمة الابتدائية، قد قضت، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 29 يوليوز الماضي، بإدانة شقيقة المغنية “دنيا باطما” بسنة حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، صباح يوم الأربعاء 27 يناير الماضي.
وفي السياق ذاته، كانت مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش، قد غادرت، السبت الماضي، سجن الوداية في مراكش، بعد تخفيض عقوبتها الحبسية من طرف محكمة الاستئناف من سنة ونصف إلى سنة، وبدوره غادر السجن، قبلها بيوم واحد، الهاكر المغربي، أسامة عجمي، بعد استكمال عقوبته الحبسية في ملف “حمزة مون بيبي”.