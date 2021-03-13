استقالة وزير الصحة الأردني إثر وفاة 6 أشخاص بسبب انقطاع الأوكسجين في أحد المستشفيات

جدة - عبدالحي حسين - قدم وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اليوم السبت، استقالته من منصبه على إثر حادث انقطاع الأوكسجين في أحد المستشفيات الحكومية.

وأعلن عبيدات، في تصريح صحفي، أنه قدم استقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعد حادث نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي (شمال غرب عمان )، الذي أدى إلى وفاة ستة أشخاص.

وقال المتحدث نفسه: “أنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص، وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء”.

ونجم الحادث، بحسب وزير الصحة، عن نقص في خزانات الأوكسجين، بسبب نضوب نسبة الأوكسجين في الخزانات في المستشفى.

وأوضح وزير الصحة الأردني أن “انقطاع الأوكسجين استمر لمدة ساعة تقريبا، وتم اتخاذ بعض الإجراءات، ووضع أوكسجين بديل، غير أنه لم يكن كافيا مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص”.

وعبيدات أشار إلى احتمال وجود “تقصير”، وقال إنه “ستتم محاسبة المقصرين، وأن هناك لجنة من النيابة العامة تقوم بالتحقيق في هذا الموضوع للوقوف على أسباب وفاة هؤلاء الأشخاص”.