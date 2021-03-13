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الإمارات تقدّم 53836 جرعة جديدة من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدّم 53836 جرعة جديدة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 53,836 جرعة من لقاح "كوفيد-19"خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,516,723 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 65.89 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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