انت الان تتابع خبر رئيس طائفة الصابئة يهنئ العراقيين بعيد 'البرونايا' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قدم رئيس طائفة الصابئة المندائيين ستار جبار حلو، السبت، تهنئة الى الشعب العراقي بمناسبة "عيد البرونايا".
وقال حلو في بيان "اتقدم باجمل التهاني والتبريكات لابناء شعبنا العراقي بكل اطيافه وتنوعه والى ابناء طائفتي العزيزة بمناسبة عيد البرونايا (تجليات عوالم النور العليا) وفيه ظهرت قدرة الخالق العظيم بخلق عوالم النور".
وأضاف "ندعو الحي الازلي وبهذه المناسبة المباركة ان تكون سلاما وامانا وازدهارا لشعبنا ووطننا والانسانية جمعاء".
وأضاف "ندعو الحي الازلي وبهذه المناسبة المباركة ان تكون سلاما وامانا وازدهارا لشعبنا ووطننا والانسانية جمعاء".