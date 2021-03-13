مقتل وإصابة 5 عسكريين بانفجار قرب مطار مقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل عسكري وأصيب 4 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد، اليوم السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو.

نجم التفجير عن انفجار لغم أرضي، قرب مطار مقديشو الدولي.

وسمع دوي الإنفجار في أنحاء مقديشو الذي استهدف عقيدا في الجيش الصومالي يدعى عمر عبدالرحمن.

وبحسب وسائل اعلام صومالية محلية نجا العقيد عمر عبدالرحمن من محاولة الاغتيال.

ولم تعلق السلطات الصومالية على الهجوم الارهابي فورا، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن حركة الشباب الإرهابية الناشطة في الصومال غالبا ما تنفذ مثل هذه الهجمات.

وتزداد وتيرة الهجمات الإرهابية والإغتيالات التي تستهدف العسكريين والمسؤولينالحكوميين مؤخرا في مقديشو .