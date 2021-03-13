مقتل 15 جنديا بكمين لداعش شرقي نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 15 جنديا من الجيش النيجيري، السبت، جراء كمين نصبته جماعة إرهابية تابعة لداعش، في ولاية بورنو المضطربة شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية نيجيرية إن الموكب تعرض لهجوم عنيف من عناصر داعش الإرهابي في غرب أفريقيا قرب غودومبالي بمنطقة بحيرة تشاد.



والخميس، قال مسؤول حكومي محلي إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وجرى اختطاف 100 آخرين من موقع للتعدين في شمال غرب نيجيريا.

كما اختطفت مجموعة مسلحة مجهولة عمال المناجم في بلدة أنكا بولاية زامفارا يوم 26 فبراير/شباط في نفس اليوم، الذي تم فيه اختطاف نحو 300 فتاة من مدرستهن في بلدة جانجبي.

وبات تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا الذي انشقّ عن بوكو حرام العام 2016 يشكل تهديدا رئيسيا في المنطقة، حيث يشن هجمات على جنود وقواعد ويختطف عناصره ركاب سيارات على طرق رئيسية بعد إقامة كمائن وحواجز وهمية.