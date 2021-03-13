تعرف على توقعات طقس الإمارات غداً الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالاماراتي أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.



حركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:42 والمد الثاني عند 02:46 والجزر الأول عند الساعة 20:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:13 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 10:35 والمد الثاني عند الساعة 22:52 والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:13 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 19 80 30

دبــي 28 18 85 30

الشارقة 29 17 85 25

عجمان 27 19 80 35

أم القيوين 28 17 80 30

رأس الخيمة 29 19 85 25

الفجيرة 32 24 70 20 العين 30 19 70 20

ليوا 29 17 85 25 الرويس 25 19 80 20

السلع 25 18 85 25 دلما 24 19 80 40

طنب الكبرى 27 18 85 35

طنب الصغرى 27 18 85 35

أبو موسى 27 18 85 3