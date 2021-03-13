شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة شرطي بريطاني في جريمة قتل أثارت موجة غضب وذعر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

مثُل ضابط شرطة في لندن أمام محكمة السبت لأول مرة منذ اتهامه بالقتل في قضية أثارت القلق على نطاق واسع في بريطانيا بشأن سلامة المرأة.

واتُهم وين كوزينز (48 عاماً) بخطف وقتل سارة إيفرارد (33 عاماً) التي اختفت ليلة الثالث من مارس/آذار أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن بعد زيارة صديق.

وتم العثور على رفات إيفرارد في منطقة غابات على بعد حوالي 50 ميلاً في جنوب شرق إنجلترا.

وأدى مقتلها إلى تدفق روايات شخصية من نساء عن تجاربهن ومخاوفهن من السير بمفردهن في الشوارع ليلاً، ودعوات إلى اتخاذ إجراء لمعالجة هذا الأمر.

ولم يتحدث المتهم الذي كان يرتدي حلة رياضية إلا لتأكيد هويته في محكمة ويستمنستر الجزئية بلندن، ولا يزال قيد الاحتجاز.

ولم يقدم محاميه رداً على التهم المنسوبة إليه قبل جلسة المحكمة الكاملة المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم.

وكان نشطاء قد خططوا لوقفة احتجاجية لإحياء ذكرى إيفرارد مساء السبت بالقرب من المكان الذي اختفت فيه، لكن المنظمين ألغوا الوقفة الاحتجاجية بعد أن حذرتهم الشرطة من أنهم قد يتعرضون للاعتقال لخرقهم قيود كوفيد-19 التي تحظر التجمعات الخارجية.